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Почему в Беларуси такая теплая зима

Февраль 2025 года ожидается теплее обычного, но могут быт и морозы, и снегопады. Об этом пишут﻿ «Минск-Новости» со ссылкой на младшего научного сотрудника лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Ивана Буяковова.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 86% 765 мм рт. ст. +5°
Источник: AP 2024

По его словам, сейчас мы близки к тепловому максимуму квазивосьмилетнего цикла. При этом каждые семь-восемь лет в Беларуси бывает прохладная зима.

В целом у потепления было два подпериода. В 1970—1980-х годах зима теплела быстрее лета. Здесь сыграла роль парниковая теория потепления. С 2000-х летние температуры стали расти быстрее зимних.

Предыдущая зима с большим количеством снега в Беларуси была в 2020—2021-м. В марте 2013 года Беларусь накрыл снежный циклон «Хавьер».

Несмотря на изменения климата, общий объем годовых осадков у нас остается прежним. Однако меняется их интенсивность. Летом после 30 дней засухи может за один ливень выпасть месячная норма воды.

Часто случается сильный ветер. В год в Беларуси бывают один-два смерча.