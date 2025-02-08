В крымской пещере «Таврида» появятся новые экскурсионные программы

В пещере «Таврида» разработают новые туристические маршруты и представят уникальные артефакты. Об этом в эфире «Крым 24» рассказал Геннадий Самохин, руководитель отделения Русского географического общества в Крыму и заместитель директора по науке комплекса «Пещера “Таврида”.
По его словам, теперь устные знания можно будет наглядно представить с помощью специального оборудования. Он также сообщил, что ко Дню российской науки в пещере планируется провести серию научных экскурсий для всех желающих.
Будут разрабатываться новые экскурсии, новые экспонаты. Мы планируем наполнить научно-познавательные экскурсии не только рассказом, а еще и показывать новые артефакты и оборудование.
В комплексе также планируется установить интерактивные экраны, на которых можно будет увидеть видео о том, как формировалась пещера.