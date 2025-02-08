Постпредство РФ при ЕС назвало политическим шагом выход стран Балтии из БРЭЛЛ

После выхода Эстонии, Латвии и Литвы из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы, сообщили в Минэнерго. Там добавили, что систему заблаговременно подготовили к этому благодаря решениям президента и правительства.