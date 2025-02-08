В Башкирии принимаются заявки на фестиваль фольклорного творчества.

Проект направлен на сохранение и развитие национально-культурной самобытности и традиций братства народов Башкортостана. К участию приглашаются аутентичные (этнографические) коллективы, которые являются носителями фольклора, а также вторичные коллективы, представляющие определённые региональные традиции. Кроме того, к участию в творческом состязании допускаются фольклорно-танцевальные ансамбли. Возрастная категория участников — старше 16 лет (в составе ансамблей могут принять участие и дети). Количественный состав неограничен.