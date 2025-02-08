В Башкирии принимаются заявки на фестиваль фольклорного творчества.

В Башкирии идет прием заявок на Республиканский фестиваль фольклорного творчества «Кушнаренковские зори». Он состоится 20 марта в селе Кушнаренково, сообщили «Башинформу» в пресс-службе центра народного творчества.
Проект направлен на сохранение и развитие национально-культурной самобытности и традиций братства народов Башкортостана. К участию приглашаются аутентичные (этнографические) коллективы, которые являются носителями фольклора, а также вторичные коллективы, представляющие определённые региональные традиции. Кроме того, к участию в творческом состязании допускаются фольклорно-танцевальные ансамбли. Возрастная категория участников — старше 16 лет (в составе ансамблей могут принять участие и дети). Количественный состав неограничен.
Заявки на участие принимаются до 10 марта 2025 года по четырем номинациям: «Традиция», «Преемственность», «Возрождение», «Фольклорно-танцевальные коллективы». Участники всех номинаций представляют свои программы в форме двух видеороликов, включающие обязательное исполнение разножанровых произведений (фольклорные, лирические, календарно-обрядовые, плясовые или хороводные песни и танцы, инструментальные наигрыши).
Фестиваль проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) — это предварительный отбор участников, который осуществляется на основе поданных заявок в режиме онлайн. Участники, успешно прошедшие первый этап конкурса, допускаются к участию во втором. Подробнее — на сайте Республиканского центра народного творчества.
Организаторы — министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, администрация Кушнаренковского района.