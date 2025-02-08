Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно

Маршрут получил название: Севастополь — Снежное. В первый рейс автобус отправится в понедельник, 10 февраля. Из Севастополя транспорт будет отбывать по четным числам в 16−20. Прибывать в Мариуполь автобус будет в 4 утра, а в Снежное в 8 утра.