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Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Запуск прямых автобусных рейсов по маршруту Севастополь — Снежное поможет воссоединению семей, которые переехали в город из Мариуполя после событий 2014 года. Такое мнение высказала депутат Законодательного собрания Севастополя, член постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Наталья Кирюхина.

По мнению Кюрюхиной, запуск маршрута между Мариуполем и Севастополем акцентирует связь Крыма с Донбассом.

«Севастополь всегда был тесто связан с Мариуполем: много мариупольцев переехали сразу после событий 2014 года, и этот маршрут поможет воссоединению семей», — прокомментировала событие Кирюхина в своем Telegfram-канале.

Новый маршрут, считает Кирюхина, не просто «жизненно важная транспортная артерия», а «симбиоз прагматики и политики, где гуманитарные потребности населения переплетаются с геополитическими интересами».

Ранее в ГУП «Севэлектроавтотранс» сообщили о запуске прямого автобусного рейса, который свяжет Севастополь с Мариуполем.

Маршрут получил название: Севастополь — Снежное. В первый рейс автобус отправится в понедельник, 10 февраля. Из Севастополя транспорт будет отбывать по четным числам в 16−20. Прибывать в Мариуполь автобус будет в 4 утра, а в Снежное в 8 утра.

Ранее прямой рейс в Мариуполь запустили из Ялты.