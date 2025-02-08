Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно

По мнению Кюрюхиной, запуск маршрута между Мариуполем и Севастополем акцентирует связь Крыма с Донбассом.
«Севастополь всегда был тесто связан с Мариуполем: много мариупольцев переехали сразу после событий 2014 года, и этот маршрут поможет воссоединению семей», — прокомментировала событие Кирюхина в своем Telegfram-канале.
Новый маршрут, считает Кирюхина, не просто «жизненно важная транспортная артерия», а «симбиоз прагматики и политики, где гуманитарные потребности населения переплетаются с геополитическими интересами».
Ранее в ГУП «Севэлектроавтотранс» сообщили о запуске прямого автобусного рейса, который свяжет Севастополь с Мариуполем.
Маршрут получил название: Севастополь — Снежное. В первый рейс автобус отправится в понедельник, 10 февраля. Из Севастополя транспорт будет отбывать по четным числам в 16−20. Прибывать в Мариуполь автобус будет в 4 утра, а в Снежное в 8 утра.
Ранее прямой рейс в Мариуполь запустили из Ялты.