Мужчину, живущего в погребе, нашли на севере Казахстана

«Осенью разводил костер прямо в погребе, на зиму выложил печку. Топлю сухими ветками, досками с соседней дачи. Она тоже брошенная, хозяин мне на разбор отдал. Глубина здесь три метра, внутри тепло и сухо как в кубрике подводной лодки. Есть кровать, стол, еще газовый баллон. Мне бы свет провести, потому что керосин жечь опасно, кислорода не будет», — говорит мужчина. Сейчас его жилище освещает фонарик кнопочного телефона, который он раз в неделю заряжает в магазине неподалеку. По словам Евгения, родом он из Ленинабада, но рос и учился в Степногорске, последние годы жил с матерью в России, а когда ее не стало, вернулся в Казахстан. Два года назад приехал в Павлодарскую область на заработки. Своей семьи и родных у мужчины нет. «Работал у разных людей, в одном селе сварщиком, в другом помогал строить теплотрассу, но в последний раз ничего не заплатили. На попутках добрался до Павлодара», — рассказывает мужчина.