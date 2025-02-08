Мужчину, живущего в погребе, нашли на севере Казахстана

Несмотря на тяжелые условия, он обустроил себе укрытие, топит печь, собирает банки на пропитание и даже ухаживает за спасенной кошкой. В приют идти отказывается — животных туда не берут, а оставлять свою питомицу он не готов. 45-летний Евгений Щеглов появился в павлодарском садоводстве летом прошлого года. Так и остался он тут зимовать, обустроившись в одном из погребов полуразрушенного дачного домика.
«Осенью разводил костер прямо в погребе, на зиму выложил печку. Топлю сухими ветками, досками с соседней дачи. Она тоже брошенная, хозяин мне на разбор отдал. Глубина здесь три метра, внутри тепло и сухо как в кубрике подводной лодки. Есть кровать, стол, еще газовый баллон. Мне бы свет провести, потому что керосин жечь опасно, кислорода не будет», — говорит мужчина. Сейчас его жилище освещает фонарик кнопочного телефона, который он раз в неделю заряжает в магазине неподалеку. По словам Евгения, родом он из Ленинабада, но рос и учился в Степногорске, последние годы жил с матерью в России, а когда ее не стало, вернулся в Казахстан. Два года назад приехал в Павлодарскую область на заработки. Своей семьи и родных у мужчины нет. «Работал у разных людей, в одном селе сварщиком, в другом помогал строить теплотрассу, но в последний раз ничего не заплатили. На попутках добрался до Павлодара», — рассказывает мужчина.
С его слов, какое-то время он жил в приюте для бездомных, а оказавшись на улице, нашел пристанище на заброшенной даче. Он не пьет, не курит. Чтобы прокормиться, собирает и сдает пивные банки, получая 200 тенге за килограмм. \
Несмотря на нечеловеческие условия, мужчина старается следить за собой, раз в неделю устраивает банные дни, стирает вещи. Летом просил воду у соседей, а сейчас растапливает снег. Местные жители считают, что у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, но агрессии он не проявляет.
Как оказалось, в ноябре прошлого года Евгения Щеглова доставляли в центр рессоциализации и адаптации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Павлодара. Но мужчина написал отказ и вернулся на улицу.
«Мы здесь никого не держим. Человек пожелал и ушел», — прокомментировали в центре рессоциализации и адаптации для лиц, попавших в тяжелую жизненную ситуацию Павлодара. Свой отказ Евгений Щеглов объяснил тем, что не может бросить кошку, которую приютил несколько месяцев назад. «Кошечка была сильно ранена, я ее выходил. С животными в приют нельзя, а свою Еву я не брошу», — говорит мужчина.
Ранее мы рассказывали о 61-летнем Алексее Горбунове из села в Павлодарской области, который живет в ужасающих условиях — без отопления, мебели и даже пола в одной из комнат. Его соседи обеспокоены тем, что мужчина вынужден разбирать забор и половицы, чтобы согреться.