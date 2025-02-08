Умер хирург-онколог Михаил Давыдов

«Научная и практическая деятельность Михаила Давыдова была посвящена разработке новых и совершенствованию существующих методов хирургического лечения пациентов с опухолями легких, пищевода, желудка и средостения. Он разработал принципиально новую методику внутриплевральных и внутрибрюшных пищеводных анастомозов, отличающуюся оригинальностью технического исполнения, простотой, безопасностью и высокой функциональностью», — сообщили в онкоцентре.