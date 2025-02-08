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Умер хирург-онколог Михаил Давыдов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Хирург-онколог, академик РАН Михаил Давыдов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Источник: НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

«От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург. Михаил Иванович был еще и великим учителем», — отметили в онкоцентре.

«Научная и практическая деятельность Михаила Давыдова была посвящена разработке новых и совершенствованию существующих методов хирургического лечения пациентов с опухолями легких, пищевода, желудка и средостения. Он разработал принципиально новую методику внутриплевральных и внутрибрюшных пищеводных анастомозов, отличающуюся оригинальностью технического исполнения, простотой, безопасностью и высокой функциональностью», — сообщили в онкоцентре.

Первым в онкохирургии Давыдов стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием полых вен, легочных артерий и аорты. Совместно с академиком Ренатом Акчуриным он заложил основы кардиохирургии и трансплантологии у онкологических пациентов, существенно расширив возможности лечения рака.

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