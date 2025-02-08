В Башкирии похолодает до −14 градусов

9 февраля в Башкирии ожидается переменная облачность. По данным Башгидромета, существенных осадков не предвидится, однако местами прогнозируется туман.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночные температуры колеблются от −9 до −14°C, а в некоторых районах республики термометры могут опуститься даже до −19°C. Днём ситуация немного улучшится: ожидается температура от −2 до −7°C, а в горных районах возможно даже небольшое потепление до +3°C.
На отдельных участках дорог возможна гололедица, а видимость в тумане может ухудшаться до 500 метров и менее.
В столице республики, Уфе, также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ночные температуры составят от −9 до −11°C, в то время как на окраинах города они могут понизиться до −12°C или даже −14°C. Днём температура будет держаться в пределах −2 до −4°C.
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