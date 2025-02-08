В Башкирии похолодает до −14 градусов

Северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночные температуры колеблются от −9 до −14°C, а в некоторых районах республики термометры могут опуститься даже до −19°C. Днём ситуация немного улучшится: ожидается температура от −2 до −7°C, а в горных районах возможно даже небольшое потепление до +3°C.