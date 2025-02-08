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Менеджер пункта выдачи заказов в Витебске похитил товаров на 15 тысяч рублей

Работник пункта выдачи заказов в Витебске похитил товаров на 15 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Специалиста по работе с клиентами онлайн-магазина подозревают в присвоении товаров, принадлежащих организации, на сумму свыше 15 тысяч белорусских рублей, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Выяснилось, что 20-летний работник оформил через аккаунты своих знакомых более 160 наименований товаров на пункт выдачи магазина по месту работы. Доставленный товар не выкупал, а оформлял его возврат.

«При этом на склад маркетплейса товар не возвращал, а выносил с пункта выдачи. Похищенное злоумышленник использовал в личных нуждах, а часть продавал через торговые интернет-площадки», — сообщили подробности в УВД.

Однако, руководство магазина заметило, что количество полученных заказов и поступивших на счет предприятия денежных средств не совпадает, и обратилось к правоохранителям.

Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

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