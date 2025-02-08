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На трассе под Ростовом авто выехало встречную полосу, погиб один человек

Пассажир погиб, а водитель госпитализирован: на трассе «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск» столкнулись два авто.

Источник: Комсомольская правда

На 12 километре автодороги «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск» утром в субботу, 8 февраля, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 73-летний водитель «Хонда Аирвэйв» выехал на встречную полосу. И там столкнулся с автомобилем «Белджи». В результате столкновения 67-летний пассажир «Хонда Аирвэйв» скончался на месте. А 73-летний водитель с травмами был госпитализирован.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в четверг, 6 января, после аварии с грузовыми машинами и легковушкой на трассе Ростовской области в больницу госпитализировали двух человек.