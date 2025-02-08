На трассе под Ростовом авто выехало встречную полосу, погиб один человек

По предварительным данным, 73-летний водитель «Хонда Аирвэйв» выехал на встречную полосу. И там столкнулся с автомобилем «Белджи». В результате столкновения 67-летний пассажир «Хонда Аирвэйв» скончался на месте. А 73-летний водитель с травмами был госпитализирован.