В Нижнем Новгороде простились с погибшим лыжником Владимиром Беловым

Отпевание 55-летнего Мастера спорта СССР, члена сборной области и неоднократного победителя областных соревнований Владимира Белова состоялось днём 8 февраля в «Храме в честь Святой равноапостольной княгини Ольги» на улице Верхне-Печёрская, 8а. Там же прошла церемония прощания с титулованным спортсменом. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Федерации лыжных гонок Нижегородской области.
Сразу после отпевания Владимира Белова похоронили на Афонинском кладбище. Поминальный обед прошёл в кафе на Казанском шоссе.
«Вова был настоящим спортсменам и хорошим другом, на него всегда можно было положиться. Мы с ним были знакомы около 30 лет и не разу он не дал повода усомниться в его дружбе и порядочности», — написал под сообщением один из пользователей соцсети.
Владимир Белов погиб вечером 6 февраля во время тренировки на Щёлоковском хуторе. Об этом сообщала программа «Кстати».
Скорее всего, спортсмен вылетел на вираже с лыжной трассы и ударился о бетонный блок, который лежит на повороте. Скорость на этом участке трассы превышает 30 км в час.
Напомним, с погибшими в ДТП руководителями Перевозского строительного колледжа простятся 9 февраля.