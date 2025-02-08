Мост 60-летия ВЛКСМ в Омске перекроют в ночь на 9 февраля для расчистки от снега

Мост имени 60-летия ВЛСКМ полностью перекроют с полуночи до раннего утра в воскресенье, 9 февраля. Ночью проезжую часть на мосту будут очищать от снега и наледи. Об этом предупредили в департаменте транспорта.
Движение всех видов транспорта будет ограничено на мосту имени 60-летия ВЛКСМ с 00:00 до 05:00 часов 9 февраля.
Водителей просят учитывать действующие ограничения заранее при планировании своих маршрутов.
Ранее «КП Омск» сообщала, что ремонтные работы на трассе Тобольск — Тара — Томск на участке Тара — Усть-Ишим возобновят весной.