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Мост 60-летия ВЛКСМ в Омске перекроют в ночь на 9 февраля для расчистки от снега

Проезд по мосту будет закрыт до пяти утра.

Источник: Комсомольская правда

Мост имени 60-летия ВЛСКМ полностью перекроют с полуночи до раннего утра в воскресенье, 9 февраля. Ночью проезжую часть на мосту будут очищать от снега и наледи. Об этом предупредили в департаменте транспорта.

Движение всех видов транспорта будет ограничено на мосту имени 60-летия ВЛКСМ с 00:00 до 05:00 часов 9 февраля.

Водителей просят учитывать действующие ограничения заранее при планировании своих маршрутов.

Ранее «КП Омск» сообщала, что ремонтные работы на трассе Тобольск — Тара — Томск на участке Тара — Усть-Ишим возобновят весной.