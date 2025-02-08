Из Пулково открываются прямые рейсы в Тунис

Аэропорт Пулково объявляет об открытии прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Хаммаметом, Тунис, в рамках летнего расписания. Об этом сообщает «Воздушные ворота Северной столицы».
Рейсы будет выполнять авиакомпания Express Airline в сотрудничестве с туроператором «Библио-Глобус». Первый рейс запланирован на 26 апреля с частотой ежедневных вылетов. С 26 мая частота увеличится до двух рейсов в день.
Хаммамет — популярный курорт на побережье Туниса, известный своими золотистыми пляжами, богатой историей и уникальным сочетанием культур. Гражданам России для посещения Туниса виза не требуется.