От ремесла к искусству: как рождаются узбекские инструменты

Хамидулла Рахметов уже 25 лет создает узбекские народные инструменты. За это время он изготовил более 1 тыс. экземпляров, а его дутары можно услышать по всему миру.
«У наших народных инструментов около 40 видов. Я мастерил все существующие узбекские народные струнные инструменты. Так я хотел проверить себя: получится ли у меня?», — рассказывает он.
Осваивать ремесло Хамидулла начал во время учебы в колледже.
«В 2000 году, когда я поступил в Республиканский государственный музыкальный колледж имени Хамзы на факультет традиционного пения, я заходил в мастерские и видел работы мастеров. Тогда-то у меня и появилась любовь к этому ремеслу, и я начал учиться», — вспоминает он.
Мастер признается, что не думал, будто изготовление инструментов станет делом его жизни. Сейчас он создает дутары как для местных, так и для зарубежных музыкантов.
«Люди из России, Франции, Германии, Италии заказывают у меня дутары. Я спрашиваю их: зачем вам инструмент? А они отвечают: “Мы будем учиться играть!”, — говорит Хамидулла.
Почему интерес к узбекским инструментам растёт, но мастеров становится всё меньше? Как в России открывают классы игры на дутаре? Сколько стоит дутар ручной работы? Об этом мастер рассказал в сюжете Sputnik Узбекистан.