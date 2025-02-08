От ремесла к искусству: как рождаются узбекские инструменты

«В 2000 году, когда я поступил в Республиканский государственный музыкальный колледж имени Хамзы на факультет традиционного пения, я заходил в мастерские и видел работы мастеров. Тогда-то у меня и появилась любовь к этому ремеслу, и я начал учиться», — вспоминает он.