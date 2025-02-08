В Башкирии женщина везла ребенка на машине в состоянии алкогольного опьянения

В Балтачевском районе инспекторы дорожной полиции остановили легковушку Lada Granta, за рулём которой находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. По информации Госавтоинспекции Башкирии, она везла своего ребёнка в детский сад.
Задержали женщину в селе Старобалтачево. При остановке выяснилось, что за рулём сидела мама, которая, несмотря на наличие маленького пассажира, не позаботилась о безопасности своего ребёнка — в машине не было установлено детское удерживающее устройство.
В отношении нарушительницы были составлены несколько административных материалов, а её автомобиль был помещён на штрафстоянку.
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