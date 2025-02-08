ГАИ напоминает водителям и пешеходам о правилах безопасности при ярком солнце

Предельную осторожность следует проявлять и пешеходам. Перед переходом дороги им необходимо посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в том, что все водители остановились и пропускают их. Однако не стоит забывать, что в тот момент, когда пешеход смотрит по сторонам, его может ослепить солнце, из-за чего ему будет проблематично заметить приближающийся транспорт.