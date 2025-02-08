ГАИ напоминает водителям и пешеходам о правилах безопасности при ярком солнце

В Госавтоинспекции отметили, что такой свет может привести к кратковременному ослеплению, которое не позволит участникам дорожного движения в полной мере оценивать дорожную обстановку.
Во избежание ослепления водителям необходимо держать чистыми стекла своих транспортных средств, а во время движения поднимать выше кресла и опускать козырьки. Это позволит минимизировать количество солнечного света, попадающего в глаза. При этом водителям стоит помнить о том, что такой свет также может отражаться от дорожного покрытия, особенно мокрого.
Предельную осторожность следует проявлять и пешеходам. Перед переходом дороги им необходимо посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в том, что все водители остановились и пропускают их. Однако не стоит забывать, что в тот момент, когда пешеход смотрит по сторонам, его может ослепить солнце, из-за чего ему будет проблематично заметить приближающийся транспорт.
В случае ослепления водителям необходимо плавно снизить скорость, держать безопасную дистанцию и необходимый боковой интервал, оставляя при этом возможность для маневра, а пешеходам — воздержаться от выхода на проезжую часть.