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Нижегородские ученые смогут получить грант губернатора

Солидные 15 миллионов рублей получат самые смелые.

Губернатор Глеб Никитин анонсировал многомиллионные гранты. Претендовать на солидные 15 миллионов рублей смогут ученые, которые сегодня, 8 февраля, отмечают профессиональный праздник.

«Планируем в ближайшем будущем организовать конкурс на получение губернаторских грантов Нижегородской области за наиболее отважное научное исследование», — рассказал глава региона в своем телеграмм-канале.

Возможность участия предоставляется всем ученым, независимо от их сферы научных интересов, возраста, наличия премий и академического звания. Основной критерий — предложение планов по решению значительных технических или гуманитарных проблем и не ставить границ для креативного мышления.

Ежегодный грантовый фонд составляет 15 миллионов рублей.

«В настоящее время мы разрабатываем правовую основу для официального начала конкурса», — поделился Глеб Никитин.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в минувшем году нижегородские учёные совершили прорыв в самых разных сферах. Большинство исследований проводились в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».