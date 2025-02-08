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Очевидцы сообщили о сгоревшем грузовике под Ростовом

На развязке «Аксай-Волгодонск» сгорела машина.

Источник: Комсомольская правда

В субботу днем на развязке «Аксай-Волгодонск» сгорел грузовик. О случившемся сообщили читатели «КП — Ростов-на-Дону» и прислали фото и видео.

Отметим, что официальной информации по данному происшествию от Госавтоинспекции пока не поступало.

Позже в МЧС по Ростовской области сообщили, что возгорание грузовика произошло в результате ДТП. Восемь пожарных и две автоцистерны потушили пламя на 16 квадратных метрах.

Напомним, восьмого февраля на автодороге «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск» произошла смертельная авария. По предварительным данным, «Хонда Аирвэйв» выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным автомобилем «Белджи». В результате ДТП погиб 67-летний пассажир машины «Хонда Аирвэйв», а 73-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.