Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки

По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке «Таврида» — село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка — с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.
Также от снега очищают участок на промежутке 82 — 97 км трассы Алушта — Судак — Феодосия и участок Грушевка — Судак — Краснокаменка (до развязки Алушта — Судак — Феодосия).
На подъеме на Ай-Петри этим днем были очереди из автомобилей любителей зимнего отдыха, информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по Крыму, дорога уже расчищена и открыта.
«Она закрывается, когда идет расчистка», — сказали в ведомстве.
Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением в Крыму на дежурство вышли более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники. Тем временем на дорогах работает более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.