Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки

По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке «Таврида» — село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка — с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.