Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. В Крыму снегом замело автодороги, самая сложная ситуация на семи участках, в том числе на развязке трассы «Таврида», на месте работают сотрудники «Крымавтодора». Об этом сообщил замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 86% 765 мм рт. ст. +5°

По его словам, дорожники работают по всей республике, уборка снежных заносов с расширением дороги идет на участке «Таврида» — село Трудовое, от села Чистенькое до села Труболюбово, участке автодороги с. Мазанка — с. Опушки, от с. Восход до с. Чапаево и от с. Червоное до с. Митрофановка.

Также от снега очищают участок на промежутке 82 — 97 км трассы Алушта — Судак — Феодосия и участок Грушевка — Судак — Краснокаменка (до развязки Алушта — Судак — Феодосия).

На подъеме на Ай-Петри этим днем были очереди из автомобилей любителей зимнего отдыха, информация об этом появилась в соцсетях. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по Крыму, дорога уже расчищена и открыта.

«Она закрывается, когда идет расчистка», — сказали в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что для экстренного реагирования на происшествия в связи со штормовым предупреждением в Крыму на дежурство вышли более трех тысяч спасателей и около 950 единиц техники. Тем временем на дорогах работает более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники.