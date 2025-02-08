Контрактник из Москаленского района погиб в ходе СВО

В пятницу, 7 февраля, в Москаленском районе простились с местным жителем Олегом Мартыновым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО 1 декабря 2024 года. У мужчины осталась несовершеннолетняя дочь, сообщили в паблике районного отделения «Единой России».
В 2024 году житель Москаленок заключил контракт с Минобороны РФ. В зоне спецоперации он проходил службу стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода.
Олег Мартынов родился в Москаленках. Сначала учился в Москаленском лицее, а затем перешел в Москаленскую вечернюю школу. В школьные годы занимался спортом, в том числе футболом.
Некоторое время работал в местной спортшколе. В последние пять лет трудился на Крайнем Севере вахтовым методом.
Редакция «КП Омск» приносит соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Москаленском районе простились с уроженцем села Гвоздёвка, который погиб в ходе СВО. У омича остались жена и трое детей.