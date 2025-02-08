Контрактник из Москаленского района погиб в ходе СВО

В пятницу, 7 февраля, в Москаленском районе простились с местным жителем Олегом Мартыновым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО 1 декабря 2024 года. У мужчины осталась несовершеннолетняя дочь, сообщили в паблике районного отделения «Единой России».