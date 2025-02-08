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Школу в Кузнецовском затоне в Уфе откроют в этом году

Самую большую школу в Приволжском федеральном округе на 2,2 тысячи учеников, которая расположится в Кузнецовском затоне в Уфе откроют уже в этом году.

Самую большую школу в Приволжском федеральном округе на 2,2 тысячи учеников, которая расположится в Кузнецовском затоне в Уфе откроют уже в этом году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра строительства РБ Артем Ковшов.

По его словам, сейчас подрядчик обустраивает фасад и кровлю, проводит отделочные работы, монтирует вентиляцию, внутреннее электроснабжение и оконные конструкции. Также здесь укладывают парапет, обустраивают наружное водоснабжение и ливневую канализацию.

Проект входит в комплексную застройку «Южные ворота Уфы». К строительству учебного заведения привлекают средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

По словам главы Кировского района Илвира Нурдавлятова, ближе к лету начнут набирать учителей и технических сотрудников школы.

образование