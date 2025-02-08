Школу в Кузнецовском затоне в Уфе откроют в этом году

Самую большую школу в Приволжском федеральном округе на 2,2 тысячи учеников, которая расположится в Кузнецовском затоне в Уфе откроют уже в этом году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра строительства РБ Артем Ковшов.
По его словам, сейчас подрядчик обустраивает фасад и кровлю, проводит отделочные работы, монтирует вентиляцию, внутреннее электроснабжение и оконные конструкции. Также здесь укладывают парапет, обустраивают наружное водоснабжение и ливневую канализацию.
Проект входит в комплексную застройку «Южные ворота Уфы». К строительству учебного заведения привлекают средства инфраструктурных бюджетных кредитов.
По словам главы Кировского района Илвира Нурдавлятова, ближе к лету начнут набирать учителей и технических сотрудников школы.