Путин поручил бороться с звонками мошенников из недружественных стран

«Совсем недавно на мероприятии “Сбера” мне Герман Оскарович Греф (глава Сбербанка. — “Газета.Ru”) докладывал, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиманию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 млрд рублей», — отмечал президент во время декабрьской прямой линии.