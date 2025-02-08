Какой будет погода в Казахстане 9 февраля

АСТАНА, 8 фев — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 9 февраля.
В Абайской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юге, в центре области 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на востоке области порывы 15−18 м/с. Кокшетау: 09 февраля ожидается туман.
В Актюбинской области сохранится низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20, в Мугалжарском районе временами 23 м/с. Актобе: 09 февраля ветер северо-восточный ночью порывы 15 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Усть-Каменогорск: 09 февраля ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, ночью порывы 23 м/с. Тараз: 09 февраля временами ожидается туман.
В Жетысуской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке области порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области ожидается туман.
В Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на юге области 15−20 м/с. Костанай: 09 февраля ожидается туман.
В Павлодарской области ветер западный порывы 15−20 м/с. Павлодар: 09 февраля днем ожидается ветер западный порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный днем на юго-востоке области порывы 15−20 м/с г. Петропавловск: 09 февраля ожидается туман.
В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный ночью и утром на севере области порывы 15−20 м/с.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь, туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 6−8 тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 7−9 мороза.