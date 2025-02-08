«Морозно и без осадков». Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 10 — 16 февраля

С начала рабочей недели погода будет зависеть от антициклона скандинавского происхождения. В итоге будет морозно и без осадков. По ночам и утром местами возможны слабые туманы, местами на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-восточного и северного направлений умеренный. Температуры будут разнится от −6 градусов по западу до −12 мороза по востоку страны. Днем в понедельник и вторник будет около ноля.