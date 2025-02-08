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«Морозно и без осадков». Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 10 — 16 февраля

Синоптик Рябов рассказал, выпадет ли снег в Беларуси на неделе 10 — 16 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Телевизионный синоптик Дмитрий Рябов рассказала, какой будет погода в Беларуси на неделе с 10 по 16 февраля и когда ожидается снег, сообщили на ОНТ.

Синоптик рассказал, что на следующей неделе не белорусскую погоду будет влиять антициклон, в связи с чем осадков не ожидается. При этом температуры будут несколько выше многолетних значений. При этом снега в Беларуси не ожидается до следующих выходных.

С начала рабочей недели погода будет зависеть от антициклона скандинавского происхождения. В итоге будет морозно и без осадков. По ночам и утром местами возможны слабые туманы, местами на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-восточного и северного направлений умеренный. Температуры будут разнится от −6 градусов по западу до −12 мороза по востоку страны. Днем в понедельник и вторник будет около ноля.

В середине недели на погоду в Беларуси будет влиять область высокого атмосферного давления. Ветер будет северным умеренной скорости. Местами слабый гололед. В ночные часы в среду, 12 февраля, температуры будут колебаться от −1 мороза до −7 градусов, а днем воздух прогреется до +2 градусов.

По предварительному прогнозу вторая половина следующей недели не обещает погодных сюрпризов. Осадки все так же маловероятны, ветер — разных направлений, умеренной скорости. В ночные часы температуры будут опускаться от 0 до −6 мороза. Днем в четверг потеплеет до +3 градусов, в пятницу — примерно ноль градусов.

В выходные, 15 — 16 февраля, в Беларуси погода начнет меняться из-за прохождения атмосферных фронтов с запада Европы, вероятен небольшой снег. Ветер изменит направление на восточное и юго-восточное с умеренной скоростью. В ночные часы температуры будут от 0 до −5 мороза, в дневные часы в субботу и воскресенье «каля нуля».

Ранее в Белгидромете сказали, что сибирский антициклон приведет к усилению морозов до −16 в Беларуси.