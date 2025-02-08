За что удаляли из аудиторий с репетиции ЦЭ, рассказали в Минобразования

«Один человек был удален с испытания по математике в Академии управления за то, что имел при себе смарт-часы. В БНТУ тест по иностранному языку не смог завершить учащийся, у которого была исписана рука. В БГТУ за шпаргалки удалены два человека: один не сдал биологию, второй — математику. В Белорусском государственном педагогическом университете из-за телефона школьник не завершил испытание по математике. Напоминаю, что использование запрещенных для проноса средств будет серьезно отслеживаться и в мае на самом экзамене, к нарушителям будут применяться соответствующие меры — удаление с испытания», — рассказал Андрей Иванец.
Министр отметил, что все участники репетиции централизованного экзамена без происшествий добрались до дома.
Высокая явка зафиксирована на РЦЭ. Из более 56 тыс. участников репетиции ЦЭ явились 55 485 человек, это 98,4%. Абсолютно все отсутствующие (а это 908 человек) не явились по уважительной причине (чуть более 700 человек — по болезни). Иные причины — это участие в соревновании либо прохождение оздоровительной кампании. В каждом пункте проведения РЦЭ была организована работа бригад медицинских работников. По состоянию здоровья пройти испытание не смог один учащийся в Гомельской области.