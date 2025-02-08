За что удаляли из аудиторий с репетиции ЦЭ, рассказали в Минобразования

«Один человек был удален с испытания по математике в Академии управления за то, что имел при себе смарт-часы. В БНТУ тест по иностранному языку не смог завершить учащийся, у которого была исписана рука. В БГТУ за шпаргалки удалены два человека: один не сдал биологию, второй — математику. В Белорусском государственном педагогическом университете из-за телефона школьник не завершил испытание по математике. Напоминаю, что использование запрещенных для проноса средств будет серьезно отслеживаться и в мае на самом экзамене, к нарушителям будут применяться соответствующие меры — удаление с испытания», — рассказал Андрей Иванец.