МЧС: доступ в подвалы жилых домов может быть закрыт в Минске

В Минске в жилых домах могут начать закрывать доступ подвалы, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам замначальника Минского городского управления МЧС Александра Черноусика, в 2024-м в подвалах минских домов случилось 16 пожаров, что на два больше, чем в 2023-м. И уже два подвальных пожара зафиксированы в 2025-м.
Обследование 300 жилых домов сотрудниками МЧС показало, что главная проблема противопожарной безопасности кроется в незакрытых и захламленных подвалах. В некоторых еще обнаруживались следы проживания неустановленных граждан, что также ведет к определенным рискам.
В свою очередь замглавы Мингорисполкома Олег Корзун, подчеркнул, что следует более активно вести разъяснительную и профилактическую работу среди жильцов на предмет правил безопасности. А если граждане не будут убирать пожароопасный мусор, будут приниматься жесткие меры, а подвалы будут запираться.
— Вплоть до закрытия доступа в подвалы! — подчеркнул чиновник.
Корзун добавил, что это будет непопулярной мерой, от которой при том зависит безопасность многих людей.
А еще ГАИ сообщила, как объезжать закрытый мост в центре Минска.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 10 — 16 февраля: «Морозно и без осадков».