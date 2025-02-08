«Минскэнерго» предупредило про перебои с теплом из-за горячего гейзера в Минске

Так, подача тепла может быть приостановлена в квартиры по адресам: улица Е. Полоцкой 1, 5, улица Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59, улица Бельского 24 и 26, улица Одоевского 70, также теплоснабжения может не быть в церкви преподобной Ефросинии Полоцкой.