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«Минскэнерго» предупредило про перебои с теплом из-за горячего гейзера в Минске

«Минскэнерго» сообщило про горячий гейзер в Минске и перебои с подачей тепла.

Источник: Комсомольская правда

В «Минскэнерго» предупредили минчан о том, что из-за горячего «гейзера» в одном из районов минчане могут лишиться теплоснабжения.

ЧП произошло 8 февраля на трубопроводе квартальных тепловых сетей в районе станции метро «Спортивной». Примерно в 15.30 часов был зафиксирован выброс горячей воды на поверхность. Причиной стало повреждение трубопровода.

— Возможны перебои теплоснабжения у потребителей, — прокомментировали в «Минскэнерго».

Так, подача тепла может быть приостановлена в квартиры по адресам: улица Е. Полоцкой 1, 5, улица Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59, улица Бельского 24 и 26, улица Одоевского 70, также теплоснабжения может не быть в церкви преподобной Ефросинии Полоцкой.

Нарушение теплоснабжения на месте ликвидируют две бригады аварийно-восстановительной службы филиалов «Минские тепловые сети».

Также в МЧС сказали, что доступ в подвалы жилых домов может быть закрыт в Минске.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 10 — 16 февраля: «Морозно и без осадков».