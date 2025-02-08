Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Уфы задержал дебошира до приезда полиции

Бдительный житель Уфы задержал дебошира.

Источник: Комсомольская правда

В конце января в Уфе развернулась настоящая драма, когда обычный поход в аптеку стал сценой для героического поступка. Рашит Биганяков, заведующий операционного блока ГБУЗ РБ Городской клинической больницы № 21, стал свидетелем агрессивного поведения одного из покупателей в аптеке на улице Степана Злобина.

Всё началось, когда мужчина, находясь под воздействием алкоголя, начал громко ругаться с фармацевтом и стучать по стеклянной витрине кулаком. Рашит, не оставаясь в стороне, сделал замечание буянящему клиенту. В ответ на это агрессивный покупатель предложил выйти на улицу, чтобы «разобраться».

Фармацевт, осознавая опасность ситуации, нажала тревожную кнопку, и вскоре на улице между мужчинами началась потасовка. Неадекватный клиент несколько раз пытался вернуться в аптеку, чтобы продолжить конфликт. Однако Рашит, обладая медицинским опытом и трезвой головой, не растерялся. Он быстро оценил ситуацию и, видя, что мужчина не контролирует свои действия, повалил его на землю, удерживая до прибытия полиции.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что задержанный — 46-летний уфимец с криминальным прошлым. Он неоднократно был судим и состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В результате его условный срок был отменён, и ему грозит реальное наказание.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.