Врач из Уфы задержал дебошира до приезда полиции

В конце января в Уфе развернулась настоящая драма, когда обычный поход в аптеку стал сценой для героического поступка. Рашит Биганяков, заведующий операционного блока ГБУЗ РБ Городской клинической больницы № 21, стал свидетелем агрессивного поведения одного из покупателей в аптеке на улице Степана Злобина.
Всё началось, когда мужчина, находясь под воздействием алкоголя, начал громко ругаться с фармацевтом и стучать по стеклянной витрине кулаком. Рашит, не оставаясь в стороне, сделал замечание буянящему клиенту. В ответ на это агрессивный покупатель предложил выйти на улицу, чтобы «разобраться».
Фармацевт, осознавая опасность ситуации, нажала тревожную кнопку, и вскоре на улице между мужчинами началась потасовка. Неадекватный клиент несколько раз пытался вернуться в аптеку, чтобы продолжить конфликт. Однако Рашит, обладая медицинским опытом и трезвой головой, не растерялся. Он быстро оценил ситуацию и, видя, что мужчина не контролирует свои действия, повалил его на землю, удерживая до прибытия полиции.
Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что задержанный — 46-летний уфимец с криминальным прошлым. Он неоднократно был судим и состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В результате его условный срок был отменён, и ему грозит реальное наказание.
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