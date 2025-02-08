Врач из Уфы задержал дебошира до приезда полиции

Фармацевт, осознавая опасность ситуации, нажала тревожную кнопку, и вскоре на улице между мужчинами началась потасовка. Неадекватный клиент несколько раз пытался вернуться в аптеку, чтобы продолжить конфликт. Однако Рашит, обладая медицинским опытом и трезвой головой, не растерялся. Он быстро оценил ситуацию и, видя, что мужчина не контролирует свои действия, повалил его на землю, удерживая до прибытия полиции.