Экс-футболист минского «Энергетик-БГУ» забил первый гол за «Манчестер Сити»

Футболист Абдукодир Хусанов, ранее игравший за минский клуб «Энергетик-БГУ» забил первый гол за «Манчестер Сити», пишет ТАСС.
Первый гол Хусанова за «Манчестер Сити» был забит в Лондоне в мачте против «Лейтон Ориент» в четвертом раунде Кубка Англии. Футболисты «Манчестера» выиграли соперников со счетом 2 — 1.
Свой гол бывший минский футболист забил на 56-ой минуте матча, второй гол его команде принес Кевин Де Брюйне, попавший в ворота соперника на 79 минуте. Задолго до этого, на 16-й минуте «Манчестер Сити» пропустил в свои ворота мяч, от перекладины и спины голкипера.
Соперник «Манчестер Сити» по пятому раунду определится позднее.
Напомним, что ранее узбекистанский защитник Хусанов играл за узбекистанский «Бунёдкор», белорусский клуб «Энергетик-БГУ», французский «Ланс», а 20 января подписал контракт с «Манчестер Сити».
Тем временем белоруска Александра Саснович случайно попала на турнир и всех там побеждает.