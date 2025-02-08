Экс-футболист минского «Энергетик-БГУ» забил первый гол за «Манчестер Сити»

Свой гол бывший минский футболист забил на 56-ой минуте матча, второй гол его команде принес Кевин Де Брюйне, попавший в ворота соперника на 79 минуте. Задолго до этого, на 16-й минуте «Манчестер Сити» пропустил в свои ворота мяч, от перекладины и спины голкипера.