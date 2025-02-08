НИИ скорой помощи: боец СВО Мецлер получил помощь в полном объеме

Военнослужащий Владлен Мецлер, раненный в зоне СВО и проходивший лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге, пожаловался на досрочную выписку. Молодой человек, потерявший часть черепа после ранения, заявил — ему даже не сняли швы и «выкинули» на улицу, «как котенка». В медучреждении ответили, что оказали помощь в полном объеме. О чем говорят стороны конфликта — в материале «Газеты.Ru».