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В Уфе пассажир автобуса домогался до женщины

Уфимка рассказала про домогательства в автобусе.

Источник: Комсомольская правда

Уфимка поделилась в телеграмм-каналах шокирующей историей о домогательствах в автобусе по маршруту № 31. Женщина рассказала о своем неприятном опыте, чтобы предупредить других и привлечь внимание к проблеме безопасности в автобусах.

— Сегодня ехала на 31 автобусе в 11:50 и наткнулась на недомужика (в черной шапке, восточной внешности, с бородой, на вид лет 35, вышел на Монументе Дружбы). Вплотную приближается, ищет себе жертву и начинает трогать руками за интимные места! — рассказывает уфимка, — Будьте осторожны! Лица, к сожалению, не видно на видео, так как растерялась да и побоялась сразу взять телефон и снять на видео. Я закричала, и, самое удивительное, никто в автобусе никак не отреагировал.

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