В Уфе пассажир автобуса домогался до женщины

— Сегодня ехала на 31 автобусе в 11:50 и наткнулась на недомужика (в черной шапке, восточной внешности, с бородой, на вид лет 35, вышел на Монументе Дружбы). Вплотную приближается, ищет себе жертву и начинает трогать руками за интимные места! — рассказывает уфимка, — Будьте осторожны! Лица, к сожалению, не видно на видео, так как растерялась да и побоялась сразу взять телефон и снять на видео. Я закричала, и, самое удивительное, никто в автобусе никак не отреагировал.