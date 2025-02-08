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Ростовские власти объяснили, почему горожанам не пришли сообщения об опасности

В Ростове от МЧС не поступало информации об объявлении ракетной, авиационной опасности или атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова объяснили, почему горожанам не приходили сообщения об опасности в ночь на субботу, 8 февраля. Информацию опубликовали на сайте городской администрации.

Как говорится в сообщении, от МЧС по Ростовской области не поступало информации об объявлении в городе ракетной, авиационной опасности или атаки БПЛА. По этой причине оповещение ростовчан через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения не осуществлялось.

— Поручил ответственным службам проработать вопрос налаживания системы смс-оповещения для более оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, — отметил исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин.