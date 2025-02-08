Ростовские власти объяснили, почему горожанам не пришли сообщения об опасности

Как говорится в сообщении, от МЧС по Ростовской области не поступало информации об объявлении в городе ракетной, авиационной опасности или атаки БПЛА. По этой причине оповещение ростовчан через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения не осуществлялось.