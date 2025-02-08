Роман Костомаров рассказал о предложении выступать за Беларусь

Стало известно, что российский фигурист Роман Костомаров получал предложение выступать за Беларусь. Об этом он рассказал на творческом вечере на Малой сцене МХТ имени Чехова в Москве, пишет ТАСС.
Так, Костомаров вспомнил, как его бывшая партнерша по танцам на льду Татьяна Навка предложила ему выступать за Беларусь. Это произошло, когда фигуристы встали в пару.
— Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Беларусь, за которую уже выступала, — вспомнил спортсмен.
И пояснил, что тогда не согласился с предложением Навки и сказал, что хочет выступать только за Россию.
Напомним, Костомаров и Навка завоевали золото Олимпиады в 2006 году. Также фигурист стал двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, победил в финале Гран-при. В разное время его партнершами были также были Анна Семенович и Екатерина Давыдова.
В январе 2023-го Костомаров оказался в реанимации с пневмонией и провел в больнице более полугода. Из-за развившегося некроза ему сделали несколько ампутаций рук и ног, сейчас у фигуриста установлены протезы конечностей.
Но несмотря ни на что Роман Костомаров вернулся к тренировкам и восстанавливает физическую форму. Например, фигурист выходил на публику в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, выступив в совместном номере с супругой Оксаной Домниной. В декабре 2023-го исполнил номер на с Навкой льду в шоу «Вместе и навсегда», которое было посвящено 50-летию Авербуха.
Ранее Роман Костомаров рассказывал про номер, который показал в Минске после ампутации.
Также экс-футболист минского «Энергетик-БГУ» забил первый гол за «Манчестер Сити».