Роман Костомаров рассказал о предложении выступать за Беларусь

Но несмотря ни на что Роман Костомаров вернулся к тренировкам и восстанавливает физическую форму. Например, фигурист выходил на публику в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, выступив в совместном номере с супругой Оксаной Домниной. В декабре 2023-го исполнил номер на с Навкой льду в шоу «Вместе и навсегда», которое было посвящено 50-летию Авербуха.