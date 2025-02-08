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В Ростове будут судить 47-летнего мужчину за убийство незнакомца

47-летнего ростовчанина подозревают в убийстве друга сотрудника автосервиса.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве в Ростове. Речь идет о 47-летнем мужчине, которого подозревают в убийстве незнакомца в автосервисе. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемый находился на территории станции технического обслуживания на улице Шоссейной. Там он поссорился с незнакомым ростовчанином, который пришел в автосервис к товарищу. В итоге 47-летний дончанин нанес своему оппоненту ножевое ранение в сердце. В итоге друг сотрудника станции технического обслуживания скончался на месте. Обвиняемый признал свою вину. И рассказал, как произошло преступление.

Как сообщили в Следкоме, подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств в составе преступного сообщества.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.