В Ростове будут судить 47-летнего мужчину за убийство незнакомца

По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемый находился на территории станции технического обслуживания на улице Шоссейной. Там он поссорился с незнакомым ростовчанином, который пришел в автосервис к товарищу. В итоге 47-летний дончанин нанес своему оппоненту ножевое ранение в сердце. В итоге друг сотрудника станции технического обслуживания скончался на месте. Обвиняемый признал свою вину. И рассказал, как произошло преступление.