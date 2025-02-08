МЧС откачивает горячую воду из подвала жилого дома на месте прорыва в Минске

Сотрудники МЧС вместе с аварийными служба устраняют прорыв трубопровода в Минске, сообщает пресс-служба ведомства.
«Комсомолка» писала, что прорыв случился 8 февраля на трубопроводе квартальных тепловых сетей в районе станции метро «Спортивная» во Фрунзенском районе города Минска.
Около 20.20 часов в МЧС сказали, что спасатели и аварийные службы работают на месте прорыва трубопровода горячего водоснабжения.
При этом подразделениями МЧС обеспечивается откачка воды из подвала жилого дома № 43 на улице Притыцкого. Кроме того, на месте работает оперативная группа, которая координирует действия и обеспечивает безопасность.
Ранее также «Минскэнерго» предупредило про перебои с теплом из-за горячего гейзера в Минске.
А еще в МЧС сказали, что доступ в подвалы жилых домов может быть закрыт в Минске.