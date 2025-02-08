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МЧС откачивает горячую воду из подвала жилого дома на месте прорыва в Минске

МЧС и аварийные службы работают на месте прорыва трубопровода в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС вместе с аварийными служба устраняют прорыв трубопровода в Минске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комсомолка» писала, что прорыв случился 8 февраля на трубопроводе квартальных тепловых сетей в районе станции метро «Спортивная» во Фрунзенском районе города Минска.

Около 20.20 часов в МЧС сказали, что спасатели и аварийные службы работают на месте прорыва трубопровода горячего водоснабжения.

При этом подразделениями МЧС обеспечивается откачка воды из подвала жилого дома № 43 на улице Притыцкого. Кроме того, на месте работает оперативная группа, которая координирует действия и обеспечивает безопасность.

Ранее также «Минскэнерго» предупредило про перебои с теплом из-за горячего гейзера в Минске.

А еще в МЧС сказали, что доступ в подвалы жилых домов может быть закрыт в Минске.