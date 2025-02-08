Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Состояние тяжелое». Медики сказали, что состояние ребенка и матери, пострадавших после взрыва в Жлобине, остается тяжелым

Мать и ребенок остаются в тяжелом состоянии после взрыва под Жлобином.

Источник: Комсомольская правда

Медики сообщили, что состояние выживших после взрыва матери и ребенка остается тяжелым, сообщили в эфире ОНТ.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что двое детей и мужчина погибли от взрыва кислородного баллона во дворе частного дома в деревне Луговая Вирня в Жлобинском районе. В время взрыва выжили женщина и 6-летний ребенок.

Сейчас медики сообщили, что состояние женщины, пострадавшей при взрыве, оценивается как крайне тяжелое, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

— Продолжаются все необходимые мероприятия по обеспечению жизнедеятельности, пострадавшую активно наблюдают врачи-хирурги, врачи анестезиологи-реаниматологи. Проводятся все необходимые консилиумы с участием специалистов как уровня города, так и Минздрава, — рассказал замглавврача по медчасти клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Евгений Манкевич.

Состояние пострадавшего шестилетнего сына женщины медики тоже оценивают, как тяжелое, отмечая, что оно несколько лучше, чем у женщины.

— Состояние ребенка более стабильное, он в сознании. В состоянии мальчика наблюдается положительная динамика, — резюмировал медик.

Тем временем прорыв случился 8 февраля на трубопроводе квартальных тепловых сетей в районе станции метро «Спортивная» во Фрунзенском районе города Минска.

Также МЧС откачивает горячую воду из подвала жилого дома на месте прорыва в Минске.