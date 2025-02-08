В Первомайском районе Ростова в пострадавших домах восстановили газоснабжение

Вечером Александр Скрябин выехал на место происшествия в Первомайском районе и заслушал доклад главы района. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам главы района, во всех 14 домах, пострадавших от падения обломков БПЛА, завершили установку теплового контура и восстановили газоснабжение. Сейчас проводится дополнительный обход квартир.
Также во время осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир, требуется заменить 215 окон. В восьми домах уже ведутся обмеры, а в оставшихся шести их проведут завтра.
Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были сбиты 18 БПЛА.