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В Первомайском районе Ростова в пострадавших домах восстановили газоснабжение

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова вечером выехал на место происшествия в Первомайском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером Александр Скрябин выехал на место происшествия в Первомайском районе и заслушал доклад главы района. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы района, во всех 14 домах, пострадавших от падения обломков БПЛА, завершили установку теплового контура и восстановили газоснабжение. Сейчас проводится дополнительный обход квартир.

Также во время осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир, требуется заменить 215 окон. В восьми домах уже ведутся обмеры, а в оставшихся шести их проведут завтра.

Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были сбиты 18 БПЛА.