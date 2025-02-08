В Ростове 76 квартир получили повреждения после атаки БПЛА

В Первомайском районе Ростова после атаки БПЛА повреждения получили 76 квартир. Также требуется заменить 215 окон. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин во время вечернего посещения места происшествия.
По его словам, сейчас в восьми домах ведутся обмеры по замене окон. В оставшихся шести домах их проведут завтра.
— Поставил задачу управлению ГО и ЧС, главам районов дополнительно провести проверку всех убежищ, — отметил Александр Скрябин.
Также известно, что во всех поврежденных 14 домах восстановили газоснабжение и завершили установку теплового контура.