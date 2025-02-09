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Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 9 февраля на Златоустов огонь

Иоанна Златоуста вспоминают православные верующие 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 февраля вспоминает Иоанна Златоуста. В народе принято отмечать Златоустов день. Он существует еще одно название — Златоустов огонь. Все дело в том, что в названную дату было принято прославлять огонь и печь, символизирующие уют.

Что нельзя делать 9 февраля.

Не рекомендуется дарить и принимать подарки. Предки верили, что могут случиться неприятности. Кроме того, день не подходит для серьезных покупать. Вместе с тем не стоит вертеть на пальце обручальное кольцо. Считалось, что это может спровоцировать предательство и измены.

Что можно делать 9 февраля.

По традиции, в указанный день было принято топить печь. Интересно, что дрова складывали таким образом, чтобы они сразу загорелись, образовав так называемое золотое устье печи.

Согласно приметам, оттепель предупреждает про мороз. О скором потеплении говорят тусклые звезды на небе. Облака, которые плывут против ветра, предвещают снегопад.

Тем временем ученые назвали даты магнитных бурь в феврале 2025 года — что ждать белорусам.

Кстати, знаменитую скульптуру «Девушка с веслом» создал Ромуальд Иодко из Слуцка, который до революции сделал подарок царю Николаю II.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 10 — 16 февраля: «Морозно и без осадков».