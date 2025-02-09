Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 9 февраля на Златоустов огонь

Не рекомендуется дарить и принимать подарки. Предки верили, что могут случиться неприятности. Кроме того, день не подходит для серьезных покупать. Вместе с тем не стоит вертеть на пальце обручальное кольцо. Считалось, что это может спровоцировать предательство и измены.