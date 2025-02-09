Что можно и нельзя делать в день Иоанна Златоуста 9 февраля на Златоустов огонь

Православная церковь 9 февраля вспоминает Иоанна Златоуста. В народе принято отмечать Златоустов день. Он существует еще одно название — Златоустов огонь. Все дело в том, что в названную дату было принято прославлять огонь и печь, символизирующие уют.
Что нельзя делать 9 февраля.
Не рекомендуется дарить и принимать подарки. Предки верили, что могут случиться неприятности. Кроме того, день не подходит для серьезных покупать. Вместе с тем не стоит вертеть на пальце обручальное кольцо. Считалось, что это может спровоцировать предательство и измены.
Что можно делать 9 февраля.
По традиции, в указанный день было принято топить печь. Интересно, что дрова складывали таким образом, чтобы они сразу загорелись, образовав так называемое золотое устье печи.
Согласно приметам, оттепель предупреждает про мороз. О скором потеплении говорят тусклые звезды на небе. Облака, которые плывут против ветра, предвещают снегопад.
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