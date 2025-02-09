Календарь на 9 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В 397 г. Иоанн Златоуст становится архиепископом Константинопольским. Но у него были сложные отношения с императорским двором. В 404 году святитель Иоанн был изгнан из столицы. Находясь в ссылке в Армении, святой написал более 200 писем епископам и всем страждущим, утешая и поддерживая своих приверженцев. Вскоре Иоанн слег от тяжелой болезни. Однако его враги не унимались и постановили перевести святого на новое место ссылки. В пути святитель Иоанн Златоуст подвергался издевательствам своих стражей. Силы покинули его, и 14 сентября 407 года он скончался.