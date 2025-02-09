Шансон в руку: как россияне попали под обаяние блатного фольклора

Идея написать компактную галерею кумиров русского шансона в принципе похвальна, но от автора, кроме воспоминаний о личных встречах с героями, хотелось бы какого-то концептуального хода, который бы структурировал книгу, или хотя бы остроумных обобщений и наблюдений, помимо таких пошлых фраз: «Девушкам нравятся плохие парни». Это из главы «Вези меня, извозчик» об Александре Новикове, где дан тонкий психологический портрет его лирического героя: «Сильный, дерзкий, своенравный, к нему просто так не подступишься. Он может быть романтичным, но в очень ограниченный промежуток времени, чаще в любви он действует по принципу “разделяй и властвуй”: есть я, есть мои к тебе чувства, есть ты, как решил я, так ты и будешь существовать. Другого не дано».