Буржуа и сын белогвардейца: Чего боялся самый загадочный генсек Юрий Андропов

В 1932 году в автобиографии Андропов указывал, что его отец скончался, когда будущему генсеку исполнилось два года, то есть в 1916 году. Именно этот факт в дальнейшем породил слухи о том, что отец Андропова погиб на фронте, а сам он был царским офицером. Этот факт уже мог поставить крест на дальнейшей карьере будущего генсека. Причём эти слухи достаточно долго обсуждались в ярославском комсомоле, но никаких веских подтверждений им найти не удалось.