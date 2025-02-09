Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о мародерстве

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с предложением создать горячую линию, на которую граждане могли бы сообщить о мародерстве на приграничных территориях региона.
Об он написал в Telegram-канале по итогам встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов, продлившейся более пяти часов.
«Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать», — отметил Хинштейн.
Врио губернатора также констатировал, что большинство жителей приграничья хотят вернуться домой.
«Мы приступили к комплексной разработке программы по восстановлению приграничья, но начать само восстановление мы сможем только после того, как в приграничье будет безопасно», — указал Хинштейн.
Ранее Хинштейн в ходе расширенной встречи с жителями трех районов курского приграничья сообщил, что узнал о задолженности Курской области перед родными погибших участников СВО, он также назвал ситуацию с бюджетом региона «очень плохой».