«Атмосфера возбуждена». Что за погодная напасть охватила половину США

Как сообщили метеорологи, сравнительно тёплые воздушные массы вызвали сильные грозы в южных регионах страны, а затем встретились с холодным северным воздухом, и это породило угрозу так называемого ледяного шторма — внезапного повсеместного обледенения дорог, деревьев, линий электропередачи. По опубликованным данным, этого стоит ожидать в ближайшее время в том числе в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.