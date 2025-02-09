Серябкина назвала заслуженной номинацию Юры Борисова на «Оскар»

«Смотрела фильм, считаю, это заслужено. Юра потрясающий актёр. Это актёр, которому не нужно иметь большое количество страстных монологов, чтобы заметили его игру. Ему не нужно много слов, чтобы передать огромную палитру ощущений», — сказала Серябкина.