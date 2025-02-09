Серябкина назвала заслуженной номинацию Юры Борисова на «Оскар»

«Смотрела фильм, считаю, это заслужено. Юра потрясающий актёр. Это актёр, которому не нужно иметь большое количество страстных монологов, чтобы заметили его игру. Ему не нужно много слов, чтобы передать огромную палитру ощущений», — сказала Серябкина.
Серябкина о роли Борисова в фильме «Анора». Видео © Life.ru.
Также у Серябкиной спросили, как она оценивает шансы Борисова на победу на «Оскаре». На что артистка призналась, что она всецело болеет за Юру Борисова.
Кроме этого Серябкина поделилась планами на клип с участием российского актёра.
Напоминаем, что коллегия из 177 авторитетных критиков признала фильм «Анора» с Юрой Борисовым лучшей лентой 2024 года. Сам актер уже удостоился первой международной премии, а также был номинирован на «Золотой глобус» (хотя не выиграл), SAG Awards и BAFTA.