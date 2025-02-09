Зеленский осуществит попытку подорвать усилия по урегулированию украинского конфликта, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
По его словам, это произойдёт на конференции по безопасности в Мюнхене в ФРГ, которая состоится 14−16 февраля.
«Он готов в этом процессе выглядеть даже несколько неадекватным — опять требуя НАТО и ядерную бомбу. Цель же не в том, чтобы их получить, а в том, чтобы выставить заведомо невыполнимые условия», — написал Дубинский в Telegram.
Депутат Рады подчеркнул, что предложения президента Российской Федерации Владимира Путина по разрешению кризиса на Украине «вполне» реализуемы.
Напомним, российская сторона неоднократно заявляла, что РФ готова к переговорам по ситуации на Украине.
При этом Киев должен объявить об отказе от намерений вступить в Североатлантический альянс и осуществить демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, Украине следует принять «нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус».
Ранее сообщалось, что Дубинский обвинил Зеленского во лжи из-за данных о потерях Вооружённых сил Украины.