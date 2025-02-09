76-летняя Мэй Маск вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

Мать предпринимателя и миллиардера Илона Маска в платье и шубе вышла на подиум во время показа бренда Juzui в Нью-Йорке.
Как сообщил WWD, 76-летняя Мэй Маск позировала в серебряном платье с длинной юбкой и укороченной белой шубе. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали вечерний макияж.
Page Six отметил, что Мэй Маск снова доказала, что возраст — не преграда для высокой моды.
«76-летняя супермодель, мать руководителя департамента эффективности правительства Илона Маска, завершила показ Juzui на Неделе моды в Нью-Йорке, появившись в великолепном серебристом платье и роскошном белом меховом пальто, которые прекрасно дополняли её знаменитую седую причёску», — сообщило издание.
В аннотации к показу бренд назвал 76-летнюю Мэй «истинным воплощением неподвластной времени элегантности».