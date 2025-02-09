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Из Владивостока во Вьетнам возобновятся рейсы

Генеральный директор авиакомпании Azur Air Евгений Королев рассказал о предстоящем запуске рейса из Владивостока в Камрань.

Источник: Аргументы и факты

Новые вылеты в Камрань — город во Вьетнаме, появились рейсы в расписании аэропорта Владивостока. С 6 марта авиакомпания Azur Air будет выполнять чартерные рейсы на самолетах Boeing 757−200W. Перелеты будут осуществляться по средам и четвергам.

Стоимость билетов пока не объявлена, и в свободной продаже их нет. На первые рейсы билеты могут появиться в свободной продаже и, скорее всего, будут представлены в разнообразных турах.

«Сейчас мы находимся на этапе разработки окончательного расписания. В процессе переговоров с туристическими операторами мы определяем, в какое время маршрут будет наиболее оптимальным и привлекательным для путешественников», — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Azur Air​ Евгений Королев.

Напомним, что Azur Air также осуществляет чартерные рейсы из Владивостока на тайские курорты Пхукет и Паттайя.

туризм и отдых