Гол Мбаппе помог «Реалу» сыграть вничью с «Атлетико» в чемпионате Испании

Ранее Life.ru рассказывал, что «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого в пятый раз выиграл Суперкубок Китая. В прошлом сезоне клуб выиграл Суперкубок Китая, занял второе место в национальном чемпионате и дошёл до полуфинала кубка страны.