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Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Волгограда, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

Работа воздушной гавани остановлена для обеспечения безопасности воздушных судов в 00:32 мск.

Ранее стало известно о перехвате украинского беспилотника над Вологодской областью. БПЛА упал в лесном массиве.