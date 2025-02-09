Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Работа воздушной гавани остановлена для обеспечения безопасности воздушных судов в 00:32 мск.
Ранее стало известно о перехвате украинского беспилотника над Вологодской областью. БПЛА упал в лесном массиве.
Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Волгограда, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Работа воздушной гавани остановлена для обеспечения безопасности воздушных судов в 00:32 мск.
Ранее стало известно о перехвате украинского беспилотника над Вологодской областью. БПЛА упал в лесном массиве.